Фигуристки узнали порядок своих выступлений в произвольной программе
Стал известен порядок выступления фигуристок в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
Лидирующая после короткой программы россиянка Евгения Медведева представит свою программу десятой. Ее соотечественница Александра Трусова, занимающая второе место, выступит 12-й.
Еще одна представительница России Станислава Константинова выйдет на лед второй. В короткой программе она заняла 11-е место.
Произвольные программы фигуристки представят 16 ноября.
Ранее Медведева поделилась впечатлениями от выступления в России.