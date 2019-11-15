Фигуристки узнали порядок своих выступлений в произвольной программе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/768/12812768/RIAN_6073304.HR-pic905-895x505-7283.jpg">

Стал известен порядок выступления фигуристок в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

Лидирующая после короткой программы россиянка Евгения Медведева представит свою программу десятой. Ее соотечественница Александра Трусова, занимающая второе место, выступит 12-й.

Еще одна представительница России Станислава Константинова выйдет на лед второй. В короткой программе она заняла 11-е место.

Произвольные программы фигуристки представят 16 ноября.

Ранее Медведева поделилась впечатлениями от выступления в России.