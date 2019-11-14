Сборная Исландии сыграла вничью с Турцией и не смогла выйти на Евро

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Сборная Исландии сыграла вничью с командой Турции в матче девятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 0:0.

После девяти туров сборная Турции (20 очков) лидирует в турнирной таблице группы H. Команда под руководством Шенола Гюнеша обеспечила себе участие в финальной части турнира.

Команда Исландии (16) располагается на третьей строчке. Исландские футболисты потеряли шансы на выход первенство Европы.

В заключительном матче сборная Турции сыграет на выезде с Андоррой, а команда Исландии в гостях встретится с Молдавией.

Ранее были опубликованы фото официального мяча чемпионата Европы 2020 года.

Футбол. Евро-2020. Отборочный этап. Группа H. 9-й тур

Турция — Исландия — 0:0