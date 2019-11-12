Загитова признана спортсменкой года по версии журнала Glamour

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала победительницей в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour, передает Sport24.

«Очень рада выиграть в номинации «Спортсменка года 2019». Для меня это большая честь», — сказала Загитова на церемонии вручения награды.

Также действующая чемпионка мира поблагодарила всех, кто за нее голосовал, а также свою команду.

На награду были номинированы пловчиха Юлия Ефимова, фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Мария Ласицкене.

В нынешнем сезоне Загитова заняла второе место на этапе Гран-при во французском Гренобле.

Ранее сообщалось, что фигуристка хочет открыть ресторан японской кухни.