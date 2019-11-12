Скончалась 20-летняя американская гимнастка после падения с брусьев

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Умерла 20-летняя гимнастка из США Мелани Коулман. Об этом сообщает The Connecticut Post.

Смерть наступила спустя два после падения девушки с брусьев во время тренировки в университете Южного Коннектикута.

На занятиях девушка пробовала выполнить сложный элемент, но не смогла вовремя ухватиться за брусья и упала, повредив позвоночник. Коулман доставили в больницу, где подтвердилась серьезность травмы, однако спасти спортсменку не удалось.

20-летняя американка была капитаном гимнастической команды, а также участницей государственной программы по подготовке олимпийских атлетов. В прошлом году успехи Коулман были отмечены Федерацией гимнастики США.

«Тренеры и преподаватели описывают Мелани как особенную молодую девушку, которая в равной степени добивалась успеха в классе и в зале. Наши глубочайшие соболезнования ее семье и друзьям», — сказал глава университета Джо Бертолино.

Ранее сообщалось, что дважды победивший рак боксер умер после удара во время спарринга.