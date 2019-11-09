Федерация футбола Испании вновь спорит с Ла Лигой из-за «Эль Класико»

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Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес подверг критике желание главы Ла Лиги Хавьера Тебаса изменить время проведения «Эль Класико», передает AS.

Напомним, что матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» был перенесен на 18 декабря из-за акций протестов в Каталонии. Изначально встреча была запланирована на 26 октября.

Известно, что Тебас хочет, чтобы «Эль Класико» прошло в 13:00 по местному времени (в 15:00 по московскому времени).

«Это абсолютная глупость. Мне трудно поверить в то, что кто-то может пытаться совершить такую ошибку.

Во-первых, он не может этого сделать, а во-вторых, такого рода вопросы обсуждаются. Так что было бы безумием со стороны Ла Лиги не соблюдать правила планирования игр. Этому не бывать. «Эль Класико» будет проведено, как положено, вечером или ночью», — заявил Рубиалес.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» разгромил «Марсель» в французском класико.