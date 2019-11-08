Комиссионер НХЛ высказался о возможном проведения матчей лиги в России
Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн прокомментировал возможное проведение матчей регулярного чемпионата в Восточной Европе.
«Обсуждаем возможность проведения встреч НХЛ в Восточной Европе, в частности в России, обсуждаем внутренне. Мы об этом думаем, но нет никакой конкретики к настоящему вемени», — цитирует Беттмэна Sport24.
Ранее голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрей Василевский заявил, что хотел бы сыграть в одном из матчей регулярного чемпионата у себя в стране.