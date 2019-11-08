Александр Емельяненко вновь появился на улице в нетрезвом виде

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Российский боец Александр Емельяненко в очередной раз появился на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает Sport24.

В сети появилось видео, где спортсмен гуляет по улицам Москвы в алкогольном опьянении, но при этом общается со своими поклонниками и даже делает фотографии.

Примечательно, что также в социальных сетях было опубликовано видео, где Емельяненко не может зайти в свой подъезд из-за своего состояния. Стоит также отметить, что это не первый раз, когда у спортсмена возникают проблемы с алкоголем — в марте 2019 года его лишили прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Следующий бой боец должен провести 29 ноября против пауэрлифтера России Михаила Кокляева.

Ранее сообщалось, что Кокляев может пойти в политику после боя с Александром Емельяненко.