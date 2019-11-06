Колобков отреагировал на критику Зеппельта по поводу претензий WADA

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Министр спорта России Павел Колобков высказался по поводу резонансных слов Хайо Зеппельта.

Журналист заявил о том, что российская сторона ответила только на 23 из 31 вопроса WADA по поводу обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Российская сторона ответила на все уточняющие вопросы и предоставила экспертам дополнительные материалы. Будем продолжать конструктивное сотрудничество с нашей стороны.

Да, мы ответили на 31 вопрос, в том числе 8 дополнительных, которые носили уточняющий характер. Если возникнут еще вопросы, то наши эксперты будут готовы предоставить все необходимые ответы. Даже будет хорошо, если они возникнут. Это станет свидетельством того, что работа продолжается и эксперты действительно хотят выяснить обстоятельства, связанные с базой данных», — цитирует Колобкова ТАСС.

Ранее глава РУСАДА назвал виновников в допинговом скандале.