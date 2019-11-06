«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе ЛЧ

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В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» в родных стенах взял верх над «Бенфикой».

Встреча на стадионе «Стад де Люмьер» закончилась со счетом 3:1.

Стоит отметить, что «Лион» набрал семь очков и, обойдя петербургский «Зенит», вышел на второе место в таблице группы G. «Бенфика» с тремя баллами идет последней.

Лига чемпионов. Группа G.

«Лион» (Франция) — «Бенфика» (Португалия) — 3:1

Голы: 1:0 — Андерсен – 4', 2:0 Депай – 33', 2:1 Сеферович – 76', 3:1 Траоре – 89'.

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