«Крылья Советов» опровергли связь смерти стюарда с дракой фанатов
«Крылья Советов» опровергли связь смерти стюарда с дракой фанатов. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Также клуб выразил соболезнования семье и близким умершего мужчины.
Напомним, что трагичный инцидент состоялся в понедельник, 4 ноября, на матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). У 55-летнего сотрудника остановилось сердце. Дежурившие на стадионе врачи оперативно оказали первую помощь пострадавшему, однако спасти его так и не удалось.
Игра завершилась нулевой ничьей. На матче присутствовало 10842 зрителя.
Ранее сообщалось, что стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов.
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