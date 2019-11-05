«Крылья Советов» опровергли связь смерти стюарда с дракой фанатов. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Также клуб выразил соболезнования семье и близким умершего мужчины.

Напомним, что трагичный инцидент состоялся в понедельник, 4 ноября, на матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). У 55-летнего сотрудника остановилось сердце. Дежурившие на стадионе врачи оперативно оказали первую помощь пострадавшему, однако спасти его так и не удалось.

Игра завершилась нулевой ничьей. На матче присутствовало 10842 зрителя.

Ранее сообщалось, что стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов.