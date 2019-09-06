Сычев рассказал об ограблении с оружием в Марселе

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Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев рассказал о том, как его попытались ограбить во Франции.

«Приезжает ко мне девушка. Я решил – покажу Марсель, не дома же сидеть. Катаемся мы, все красиво – замок Иф, набережная, старый порт. Там есть смотровая площадка на верху – видно весь город. Приезжаем туда часиков в одиннадцать, сидим, смотрим. Раз – стук в стекло: тук-тук-тук. Думаю, показалось – не смотрю. Еще раз стук. Поворачиваюсь, а там ствол стоит. Я такой: «О, понятно». Сразу открыли окно, ключи отдали, вышли, трясемся – мало ли. А там такие чуваки в капюшонах. Смотрю, они не уходят, шепчутся. Потом такие: «Сычев, футболер? Можно фото?» Один снимает капюшон, засовывает [ствол], подходит, фоткаемся.

Отдают ключи и говорят: «Слышь, ты, это, сюда больше не приезжай». Я говорю: «А чего?» – «Вдруг не наша смена будет». Я: «Понял, вопросов больше нет». Сели и уехали с трясущимися руками. Там любят футбол, зато и спрашивают. Я потом расскажу историю, как мы дома проиграли «ПСЖ» (0:3). Для них это катастрофа. Мы со стадиона убегали», — заявил Сычев на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

За «Марсель» Сычев с января 2003 по январь 2004 года забил пять голов в 33 матчах.

Ранее сообщалось, что Сычев продолжит карьеру в армянском «Пюнике».