Радимов пожелал сборной России удачи в матче отбора против Шотландии

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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился воспоминаниями об игре против сборной Шотландии в 1994 году.

«1994. Стадион «Хэмпден Парк». 31254 зрителей. Отборочный матч на Евро. Шотландия-Россия. В сборной — сплошь звезды (не поленился, нашел состав): Черчесов, Канчельскис, Шалимов, Карпин, Онопко, Кульков, Горлукович, Никифоров, Пятницкий, Тетрадзе, Радченко. А мне — восемнадцать! И я — в запасе! На разминке Кирьяков получает травму. И за 10 мин до начала меня вписывают в протокол!

Ни фига не успев понять, оказался на поле. Стадион переполнен — в жизни не видал столько народа в одном месте! И, прикиньте, — дебют в сборной, играют гимн, а я, идиот, задаю вопрос стоящему рядом Радченко: «Дим, а нас по первому каналу показывают?». Понятно, от волнения брякнул, но... Но со стартовым свистком — только игра! И я в ней все 90 минут! Сыграли 1:1 P. S. Кстати, в воротах тогда стоял Станислав Черчесов! Удачи нашей сборной завтра в Глазго!» — написал Радимов в своем Instagram-аккаунте.

Российский футболисты встретятся с шотландцами в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» 6 сентября в 21:45 по московскому времени.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба высказался о национальной команде Шотландии в преддверии матча с ней.