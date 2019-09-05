Халеп снялась с турнира в Чжэнчжоу из-за травмы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/953/12497953/upload-AP_19194536772236-pic905-895x505-2020.jpg">

Румынская теннисистка Симона Халеп не будет выступать на турнире в Чжэнчжоу, Китай, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

По информации источника, четвертой ракетке мира пришлось отказаться от выступлений из-за травмы лодыжки, которую она получила во время Открытого чемпионата США — US Open.

«Я разочарована снятием с турнира в Чжэнчжоу, поскольку с нетерпением ждала возможности сыграть в новом городе. К сожалению, у меня болит левая лодыжка, и моя медицинская команда посоветовала мне не играть на следующей неделе. Я желаю турниру успехов в первом розыгрыше и надеюсь приехать в следующем году», — заявила румынка.

Она завершила выступление на US Open на стадии второго круга, сенсационно уступив 116-й ракетке мира американке Тэйлор Таунсенд со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (4:7).

Турнир в Китае будет проходить с 9 по 15 сентября.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль запустил мяч в комментаторскую будку после удачного выступления.