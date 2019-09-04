Сборная России проиграла команде Аргентины на Кубке мира по баскетболу
Сборная России проиграла команде Аргентины в заключительном матче первого группового этапа Кубка мира по баскетболу.
Встреча завершилась со счетом 69:61 в пользу южноамериканцев. В составе победителей самым результативным игроком стал Факундо Кампаццо, набравший 21 очко.
У российской команды 18 баллов в активе Андрея Зубкова.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России набрала четыре очка и заняла второе место в группе и вышла в следующий этап турнира. Первыми стали аргентинские баскетболисты (6).
Ранее сообщалось, что мужская сборная Нигерии по баскетболу обыграла команду Южной Кореи в заключительном матче предварительного группового этапа Кубка мира.
Баскетбол. Кубок мира. 1-й групповой этап. 3-й тур
Россия — Аргентина — 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16)