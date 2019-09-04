Защитник «Манчестер Сити» перенес операцию на мениске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/967/12363967/RTX6VFPD-pic905-895x505-39013.jpg">

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт успешно прооперирован после повреждения хряща и наружного мениска. Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

Игрок получил травму во время матча четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брайтон энд Хоув Альбион». О сроках реабилитации футболиста не сообщается.

В прошлом сезоне Лапорт открыл счет голам на Туманном Альбионе. Защитник перешел в «Манчестер Сити» в январе 2018 года.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков объяснил причину неудачного выступления за лондонский «Челси».