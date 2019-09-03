Олимпийская чемпионка отреагировала на арест брата за тройное убийство

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз прокомментировала арест брата Тевина Байлз-Томаса, обвиняемого в убийстве трех человек на домашней вечеринке.

«Моё сердце болит. Болит за всех, кто оказался вовлечен в это дело. Особенно за пострадавших и их семьи. Я не стану говорить, что могу излечить их боль, но хочу выразить свои искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате этой ужасной трагедии», — приводит слова Байлз TMZ.

Гимнастка также попросила уважать частную жизнь семьи.

Брату спортсменки предъявлены обвинения по четырем пунктам: убийство, непредумышленное убийство, преступное нападение и лжесвидетельство.

Ранее сообщалось, что игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грозит арест из-за угроз убийством.