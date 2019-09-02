Мать ученицы Тутберидзе рассказала о травме фигуристки

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Мать казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой Падишахан Султаналиева рассказала о травме дочери, передает Sport24.

По ее словам, спортсменка получила травму две недели назад. В настоящее время ей ищут правильный способ лечения. Султаналиева пожелала дочери сил и мужества.

«Я всегда с тобой, солнышко. Молча плачу от безысходности. Один бог и я знаем, сколько пришлось пережить в мире фигурного катания. Самое грустное, это не первая и не последняя травма. Если бы знала, где упадет, стелила бы соломку, но, к сожалению, никто не знает. Держись, солнышко, я люблю тебя», — написала Султаналиева в инстаграме.

Спортсменка уже снялась с турнира Lombardia Trophy, который пройдет с 13 по 19 сентября в итальянском Бергамо.

На чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме Турсынбаева, занимающаяся в группе российского тренера Этери Тутберидзе, взяла серебро.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в линейке школы «Самбо-70».