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Путин прибыл с официальным визитом в китайский Харбин

Путин прилетел в китайский Харбин для открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО

Российский президент Владимир Путин нанес рабочий визит в город Харбин на севере Китая, где пройдет торжественное открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно информации пресс-службы, Харбин станет вторым городом в программе официального визита Путина в КНР.

В публикации указывается, что после церемонии открытия двух форумов, глава государства проведет осмотр выставки. Впоследствии Путин поедет в храм Покрова Пресвятой Богородицы и возложит венок к памятнику павшим за освобождение Китая советским воинам.

В расписании российского лидера также назначена встреча с преподавателями и студентами Харбинского политехнического университета. Позднее запланирован брифинг с журналистами.

До этого Путин заявил, что чувствует себя в Китае как дома. Он также назвал переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином исключительно насыщенными и содержательными.

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли 16 мая в Пекине. Они продлились почти 2,5 часа.

Ранее Путин одной фразой оценил отношения России с Китаем.

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