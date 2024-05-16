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Стало известно, как болезнь Альцгеймера может протекать без симптомов

АNС: при наличии активных митохондрий болезнь Альцгеймера может не проявляться

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Ученые из Королевской академиии наук и искусств Нидерландов обнаружили, что корректная активность митохондрий, астроцитов и микроглии может приводить к бессимптомному течению болезни Альцгеймера несмотря на наличие патологических изменений в головном мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Аcta Neuropathologica Communications (АNС).

В рамках исследования ученые изучили истории болезни и образцы мозговых тканей более чем пяти тысяч ушедших из жизни доноров мозга. Информация и биоматериалы были взяты из национального хранилища биологических образцов — Netherlands Brain Bank. Ученые стремились понять, почему у определенных людей не развиваются когнитивные нарушения при болезни Альцгеймера (БА) несмотря на наличие патологических изменений в головном мозге.

Исследователи сосредоточились на изучении биологических особенностей мозга людей из так называемой «устойчивой группы», у которых при жизни не проявлялось никаких клинических симптомов заболевания. Они обнаружили, что ясный ум и твердая память этих людей были связаны с повышенной активностью митохондрий, частей клеток, обеспечивающих их энергией. Более активные митохондрии и увеличенное их количество в клетках мозга способствовали улучшенному функционированию нейронов.

Ученые также выяснили, что бессимптомное течение заболевания могло быть обусловлено работой астроцитов. Эти многоотростчатые вспомогательные клетки мозга у людей с нормальными когнитивными навыками при БА вырабатывали больше антиоксиданта металлотионеина, устраняющего продукты жизнедеятельности других клеток. Кроме того, у людей в устойчивой группе отсутствовали нарушения в работе микролгии — комплекса вспомогательных клеток центральной нервной системы.

Ранее стало известно, может ли стресс спровоцировать болезнь Альцгеймера.

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