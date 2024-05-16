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Раненый боец ВС РФ провел три недели в блиндаже без еды и воды

Боец из Дагестана раненым провел 21 день в блиндаже в зоне спецоперации и выжил

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РИА Новости

Российский солдат из Республики Дагестан рядовой Гаджимурад Казанбиев раненым провел 21 день в блиндаже в зоне специальной военной операции (СВО) и выжил. Об этом пишет газета «Известия».

В материале отмечается, что в феврале 2024 года мужчина попал под обстрел беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный получил ранение, но товарищам Казанбиева не удалось эвакуировать его с поля боя. При этом украинский дрон, который после атаки улетел на перезарядку, вернулся с целью завершить начатое. Тогда боец решил спрятаться в ближайшем блиндаже.

Однако в результате ему пришлось провести в укрытии 21 день без воды и с минимальным количеством еды. Как рассказал мужчина, он был вынужден топить снег и есть не более четырех ложен тушенки или сухого пюре в день.

«На 18–19 день уже ничего не было. За два–три дня до моей эвакуации я ничего не ел и не пил. Ни снега не было, ни еды, ни дождя», — уточнил Казанбиев.

Он добавил, что проблема с эвакуацией возникла из-за его попадания в так называемую «серую зону». Территория, где находился блиндаж, постоянно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.

В результате спустя три недели до раненого военного смогли добраться связист Валентин Петров и пулеметчик Владимир Семенов. Они по очереди несли товарища на позиции Вооруженных сил РФ, которые располагались в трех км от укрытия.

По данным издания, за те 21 день Казанбиев потерял до 17 кг веса. Более того, бойцу пришлось ампутировать стопы. Сейчас мужчина ожидает начала курса реабилитации и готовится к протезированию.

Ранее российские солдаты 28 дней провели в окружении ВСУ на территории Донецкой народной республики (ДНР).

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