Американские власти не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает ТАСС.

Представитель СМИ спросил его, как изменилось отношение Белого дома к ударам ВСУ после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина сама должна решать, как вести боевые действия.

«Наша политика не изменилась, и госсекретарь ясно дал понять это», — ответил дипломат.

Он обратил внимание, что Вашингтон не поощряет удары по территории РФ, но Украина в конечном итоге сама принимает решения о своих военных ударах и операциях.

Накануне стало известно число разрушенных ВСУ объектов в округе Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова,

в Грайворонском округе разрушено более 1 тыс. объектов. Днем в четверг, 16 мая, ракетную опасность объявили на территории всей Белгородской области.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.