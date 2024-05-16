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Ученым вылечили позвоночные грыжи у мышей инъекциями ДНК

Biomaterials: генная терапия восстановила поврежденные межпозвононковые диски

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Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Огайо сумели вылечить грыжи межпозвонковых дисков и снизить боль при травме позвоночника у мышей с помощью инъекций генетического материала. Исследование опубликовано в научном журнале Biomaterials.

Команда разработала наноносители из клеток соединительной ткани, называемых фибробластами. Затем частицы наполнили ДНК, запускающими процессы регенерации тканей. Готовый раствор ввели подопытным животным.

Как показали наблюдения в течение 12 недель, генная терапия восстановила структурную целостность поврежденных межпозвонковых дисков и снизила боли в спине у мышей.

По словам ученых, они использовали белок транскрипционного фактора под названием FOXF1, важный для роста и развития тканей. Этот элемент естественным образом вырабатывается в организме, но его содержание снижается с возрастом.

«По сути, мы пытаемся обмануть клетки и вернуть их к этапу развития, когда они растут и находятся в наиболее здоровом состоянии», — объяснила автор исследования, Девина Пурмессур Уолтер.

У получавших генную терапию мышей ткань межпозвонковых дисков восстановила потерянный объем за счет выработки белка, удерживающего воду.

Ученые отметили, что намерены доработать процедуру так, чтобы для регенерации дисков хватало одной инъекции.

Ранее исследователи нашли способ лечения наследственной слепоты с помощью генной терапии.

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