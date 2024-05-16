Детского ортопеда из Твери заподозрили в растлении несовершеннолетних

Врач Тверской детской клинической больницы растлевал несовершеннолетних, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, 30-летний Роман М. работал детским ортопедом. Четыре года назад он, по всей видимости, во время приема, познакомился с двумя девочками, которым на тот момент было 12 и 13 лет.

Мужчина стал вести с пациентками переписку во «ВКонтакте», при этом разговаривать со школьницами он предпочитал на тему секса. Общение между врачом и его жертвами продолжалось в течение нескольких месяцев.

Предполагаемого педофила задержали в его квартире. Мужчина не стал отпираться и признался в своем нездоровом интересе к девочкам. В отношении ортопеда возбудили уголовное дело.

Ранее несовершеннолетняя девушка родила в туалете торгового центра в Старом Осколе.