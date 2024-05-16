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Полиция задержала наркокурьера, который выдал себя неадекватным поведением в автобусе

В Рязани у пассажира автобуса, который странно себя вел, нашли наркотики

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МВД России

Полицейские задержали пассажира рейсового автобуса Москва — Рязань, который неадекватно себя вел, и нашли у него наркотики, сообщается на сайте УМВД по Рязанской области.

О странном поведении мужчины в полицию сообщил один из пассажиров автобуса. Он пожаловался на соседа, который громко произносил непонятные фразы, приставал к окружающим и размахивал руками.

По прибытии автобуса в Рязань подозрительного пассажира задержали. Оказалось, что ранее неоднократно судимый 26-летний уроженец Сапожковского района, привез из Москвы партию «соли», которую собирался распространить, но во время поездки не удержался и попробовал запрещенное вещество.

«Оперативники досмотрели злоумышленника и изъяли у него сверток с 27 граммами производного N-метилэфедрона», — говорится в заявлении ведомства.

Возбуждено дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, суд отправил закладчика под стражу.

Ранее в самарской колонии поймали кота-наркокурьера.

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