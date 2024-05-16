На Кубани пройдут учения с использованием дымовой завесы

Министерство обороны РФ в ночь на 17 мая проведет учения в Туапсинском районе Краснодарского края. На них будет отрабатываться техника применением стрелкового оружия дымовой завесы, сообщили власти района на странице сообщили во »ВКонтакте».

«До 02:00 [по мск] в Туапсинском районе Министерством обороны РФ проводятся учения», - уточнили в сообщении.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

В конце марта стало известно, что поисково-ударная группа Северного флота ВМФ России проведет в Баренцевом море учения по поиску и отражению атаки подводной лодки условного противника. В них примут участие малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

До этого стало известно, когда в России начнут строить новый ракетный комплекс.

Ранее эксперт рассказал о способности ВМФ России наносить удары по всей территории Украины.