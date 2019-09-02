Игрока футбольного клуба «Хетафе» Оливеру продержали ночь в полицейском участке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Игрок «Хетафе» Матиас Оливера попал в неприятную ситуацию в испанской провинции Альбасете, передает портал El Digital de Albacete.

По информации издания, 31 августа 21-летний футболист ввязался в драку, находясь рядом с гостиничным комплексом. По приезде сотрудников правопорядка спортсмен агрессивно вел себя еще и по отношению к представителю власти, ввиду чего был арестован и доставлен в полицейский участок на одну ночь.

Стоит отметить, что спортсмен был отпущен из-под стражи 1 сентября после того, как дал показания по происшествию. Важно, что в руководстве «Хетафе» планируют выслушать точку зрения уругвайца по инциденту, после чего боссы испанского клуба решат, какое именно наказание дисциплинарного характера должно быть применено к защитнику.

«Хетафе» играет в одной группе Лиги Европы с российским «Краснодаром», а также швейцарским «Базелем» и турецким «Трабзонспором».

Ранее сообщалось, что стало известно, почему новичок «Атлетико» Жоау Фелиш был заменен в матче с «Хетафе».