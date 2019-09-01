Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»

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Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче восьмого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Юрий Жирков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После восьми туров «Зенит» набрал 17 очков. Петербургский клуб делит первое место с «Карснодаром». «Спартак» (14) располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет тульский «Арсенал», а «Спартак» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что гол «Спартака» был отменен после просмотра системы видеопомощи арбитрам.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур

«Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1

Голы: 0:1 — Жирков, 41.