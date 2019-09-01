«Локомотив» хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Испании

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Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего севильского «Бетиса» Лорена Морона, сообщает Informabetis.com.

По информации издания, российский клуб уже сделал предложение по трансферу игрока, однако руководство «Бетиса» не устроили условия соглашения. «Железнодорожники» в настоящее время готовят новое предложение.

Отмечается, что сумма отступных за игрока составляет €40 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Морон принял участие в трех матчах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Форвард лидирует в списке бомбардиров первенства.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «Локомотив» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).