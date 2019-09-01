Фонд Кадырова подарил машину футболисту за один гол

<img src="//img.gazeta.ru/files3/646/10963646/akhmat-pic905-895x505-47947.jpg">

Региональный общественный фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова подарил полузащитнику грозненского футбольного клуба «Ахмат» Бернарду Берише автомобиль. Такой подарок был отдан футболисту за гол в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (1:1).

«После завершения матча между командами «Ахмат» и «Тамбов» полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - генерального спонсора «Ахмата» - автомобиль. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы», — в своем Instagram-аккаунте сообщил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Ранее главный врач «Рубина» Георгий Лаврухин рассказал, какую музыку слушают в казанской команде.