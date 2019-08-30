На пилота Гран-при Бельгии напал болельщик

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Начало очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бельгии началось с неприятного инцидента.

Так, на пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена была совершена попытка нападения со стороны болельщика. Сообщается, что фанат находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Не знаю, что произошло. Кажется, он был пьян. Он начал размахивать руками и ударил меня по лицу. Когда я к нему обратился, он начал на меня кричать или что-то вроде того», — приводит слова Райкконена Мtvuutise.

Напомним, перед стартом Гран-при Бельгии были опасения, что Райкконен не примет в нем участия. В ходе летнего перерыва финн получил небольшую травму ноги.

Ранее сообщалось, что экс-игрок московского «Локомотива» попал в ДТП.