«Спартак» второй раз уступил «Браге» в квалификации Лиги Европы

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Московский «Спартак» встретился с португальской «Брагой» в рамках квалификации плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счетом 2:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый гол игры был оформлен на 42-й минуте полузащитником португальской команды Рикардо Ортой, через несколько минут он забил второй мяч в ворота красно-белых. Во втором тайме Зелимхан Бакаев попытался отыграться на 89-й минуте. Однако матч завершился не в пользу «Спартака».

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» не будет арендовывать «Лужники» ради матчей Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Плей-офф. 2-й матч

«Спартак (Москва, Россия) — «Брага» (Брага, Португалия) — 1:2

Голы: 0:1 — Орта, 42; 0:2 — Орта, 45+3; 1:2 — Бакаев, 89