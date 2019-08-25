Харитонов нокаутировал Митриона на турнире Bellator 225

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Российский боец Сергей Харитонов победил американца Мэтта Митриона в главном бое турнира Bellator 225, который состоялся 25 августа, в Бриджпорте (Коннектикут, США).

Россиянин отправил своего соперника в нокаут уже во втором раунде. В первом отрезке времени у Митриона постоянно вылетала капа, рефери предупредил американца после третьего такого эпизода, что в следующий раз снимет с него очко. Во втором раунде Харитонов вновь выбил капу и провел победную серию ударов.

Первый бой этих двух спортсменов был 15 февраля, однако был признан несостоявшимся из-за того, американец нанес своему сопернику удар в пах. Харитонов не смог продолжить бой.

Ранее сообщалось, что белорусский боец проиграл поединок за 11 секунд.