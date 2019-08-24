Наставник сборной США по баскетболу объяснил первое поражение команды за 13 лет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/341/11708341/Depositphotos_3505713_xl-2015-pic905-895x505-1073.jpg">

Наставник сборной США по баскетболу Грегг Попович прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче от национальной команды Австралии (94:98), передает Eurohoops.

Стоит отметить, что до этого американцы не проигрывали в международных играх на протяжении 13 лет.

«Поражение означает, что нам надо играть лучше и показывает, кем мы являемся. Никто не побеждает вечно.», — заявил 70-летний специалист.

«В нашем коллективе собраны ребята, которые все это время упорно работали, так что мы способны справиться со всеми трудностями. Эта игра позволит нам стать лучше. Двигаемся дальше», — добавил многоопытный тренер.

Сборная США по баскетболу доминирует на мировой арене в последнее десятилетие. Американцы выиграли оба последних чемпионата мира (в 2010 и 2014 годах), а также завоевали золотые медали Олимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной США по баскетболу Грегг Попович рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату мира.