«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию

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Московский «Спартак» прервал серию из четырех побед во всех турнирах, передает «Чемпионат.com».

Красно-белые со счетом 0:1 уступили в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы португальской «Браге».

До этого «Спартак» побеждал в чемпионате России ЦСКА (2:1) и грозненский «Ахмат» (3:1), а также брал верх в матчах квалификации Лиги Европы над швейцарским «Туном» (2:1, 3:2).

В следующем матче «Спартак» померится силами с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 7-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Самаре 25 августа.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Черчесов прокомментировал поражение «Краснодара» в квалификации ЛЧ.