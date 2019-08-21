Испанский хавбек рассказал об Украине: страна в упадке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Бывший полузащитник одесского «Черноморца» Сито Риера рассказал о впечатлениях от чемпионата Украины, передает AS.

В данный момент хавбек защищает цвета кипрского «Эносиса». В составе украинского клуба он выступал с 2012 по 2014 год

«Я все еще помню те два последних дня в Украине. Мы выбили голландский ПСВ из Лиги Европы, потом сыграли с французским «Лионом». Внезапно, наша команда стала свидетелем вооруженного конфликта. Он произошел в 200 километрах от Одессы. Тренер тогда сразу сумки в машину сложил, я позвонил семье, и мы улетели в Турцию. Я свою машину на улице оставил. Друзья помогли забрать», — рассказал Риера.

Также испанец прокомментировал общее состояние Украины.

«Страна в упадке. Хорошо жить можно только в двух городах. Одесса относится к одному из них. Этот город — что-то вроде украинской Ибицы. Люди там закрытые, так что приходится быть сильным в психологическом плане, чтобы адаптироваться», — добавил футболист.

Ранее сообщалось,что экс-игрок мадридского «Реала» покинул пост главного тренера донецкого «Олимпика».