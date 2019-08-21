Роналду недоволен высокими ценами на футболистов

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о ценах на футболистов.

«В современном футболе сложно что-то просчитать. Клубы делают большую ставку на потенциал, футбольная индустрия стала отличаться от той, что была раньше. Если оставить в стороне переход Жоау Фелиша в мадридский «Атлетико», то сейчас любой игрок может стоить €100 млн, даже ничего не демонстрируя», — цитирует Роналду Marca.

Португалец отметил, что защитники и вратари могут быть проданы за €70 млн.

«Я с этим не согласен, но это мир, в котором мы живем. Мы должны уважать его», — сказал форвард.

Ранее сообщалось, что сын Роналду был шокирован домом детства отца.