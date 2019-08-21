Роналду недоволен высокими ценами на футболистов
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о ценах на футболистов.
«В современном футболе сложно что-то просчитать. Клубы делают большую ставку на потенциал, футбольная индустрия стала отличаться от той, что была раньше. Если оставить в стороне переход Жоау Фелиша в мадридский «Атлетико», то сейчас любой игрок может стоить €100 млн, даже ничего не демонстрируя», — цитирует Роналду Marca.
Португалец отметил, что защитники и вратари могут быть проданы за €70 млн.
«Я с этим не согласен, но это мир, в котором мы живем. Мы должны уважать его», — сказал форвард.
Ранее сообщалось, что сын Роналду был шокирован домом детства отца.