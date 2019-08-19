У главного тренера «Ювентуса» Сарри диагностирована пневмония

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри придется покинуть свой пост на некоторое время, передает пресс-служба «бьянконери».

Это связано с тем, что у 60-летнего итальянца была диагностирована пневмония.

Неизвестно, будет ли наставник туринской команды находиться на тренерской скамейке во время матча первого тура Серии А с «Пармой». Встреча итальянской команды в рамках национального чемпионата пройдет 24 августа.

Вероятно, болезнь Сарии связано с его вредной привычкой. Как-то он признался, что выкуривает по 60 сигарет в день.

Ранее валийский полузащитник, перешедший в «Юве» из лондонского «Арсенала», Аарон Рэмзи поделился впечатлениями от пребывания в стане «бьянконери».