Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо

<img src="//img.gazeta.ru/files3/329/11972329/RTX1BAVC-pic905-895x505-53.jpg">

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший подтвердил, что ведет переговоры о возможном супер-реванше с действующим обладателем титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

Ради этого непобежденный атлет и прибыл в Саудовскую Аравию.

«Огромное спасибо, для меня большая честь приехать в Саудовскую Аравию.

Я приехал для того, чтобы обсудить возможный реванш с Мэнни Пакьяо», — приводит слова Флойда Мейвезера The Sun.

Стоит отметить, что в 2015 году американец одержал победу над Пакьяо единогласным решением судей.

Ранее Фьюри предлагал бой Поветкину.