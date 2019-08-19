Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший подтвердил, что ведет переговоры о возможном супер-реванше с действующим обладателем титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Ради этого непобежденный атлет и прибыл в Саудовскую Аравию.
«Огромное спасибо, для меня большая честь приехать в Саудовскую Аравию.
Я приехал для того, чтобы обсудить возможный реванш с Мэнни Пакьяо», — приводит слова Флойда Мейвезера The Sun.
Стоит отметить, что в 2015 году американец одержал победу над Пакьяо единогласным решением судей.