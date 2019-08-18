Кузнецова проиграла Кис в финале теннисного турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла американке Мэдисон Кис в финале турнира в Цинциннати.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу представительницы США. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В мужском финале турнира в Цинциннати россиянин Даниил Медведев встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Ранее Кузнецова прокомментировала свой выход в финал турнира в Цинциннати.
Теннис. Цинциннати. Финал
Светлана Кузнецова (Россия) — Мэдисон Кис (США) — 5:7, 6:7 (5:7)