«ПСЖ» предложил «Реалу» Неймара в обмен на двух футболистов

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«Пари Сен-Жермен» предлагал мадридскому «Реалу» нападающего Неймара в обмен на Винисиуса Жунира и Рафаэля Варана, сообщает AS.

По информации издания, испанский клуб отклонил это предложение, так как рассчитывает на этих футболистов. Отмечается, что в сделку по трасферу бразильца могут быть включены Хамес Родригес, Кейлор Навас, Иско или Карим Бензем.

«ПСЖ» купил Неймара за рекордные €222 млн. В сезоне-2018/19 он сыграл в 28 матчах за парижский клуб, отметившись 23 голами и сделав 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Жозеп Бартомеу, занимающий пост президента «Барселоны», лично проведет переговоры по трансферу Неймара.