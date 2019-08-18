Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира

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16-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился мнением о российском теннисисте Даниле Медведеве после очного матча с россиянином на соревновании в Цинциннати, закончившегося поражением серба со счетом 6:3, 3:6, 3:6, передает ATPTour.

«По-моему, я провел очень хороший матч. Может быть, мог чуть лучше сыграть при 1:1 в третьем сете, когда отдал свою подачу. Но когда соперник подает вторым мячом со скоростью 205 км/ч и почти не делает двойных, атакует с каждого мяча, нужно просто снять шляпу и поздравить.», — заявил спортсмен.

«С 4:3 во втором сете он показывал потрясающий теннис. Я почти ничего не мог сделать. Я пытался принимать его подачу, но очень трудно что-то предсказать или подготовиться, когда человек так стабильно подает мощные вторые мячи. Он сейчас очень уверен в себе. Я его поздравляю. Он заслуженно победил.», — добавил теннисист.

Джокович также отметил значительный прогресс россиянина со времен их встречи на Открытом чемпионате Австралии.

На данный момент Медведев занимает в рейтинге ATP восьмую позицию.

Ранее сообщалось, что японский теннисист Йосихито Нисиока не вышел на встречу турнира в Цинциннати из-за рвоты.