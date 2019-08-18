Медведев поделился эмоциями от победы над Джоковичем
Россиянин Даниил Медведев высказался о своем выходе в финал турнира в Цинциннати (США).
В полуфинале отечественный теннисист сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.
«Какая невероятная ночь. Большое уважение Новаку Джоковичу. В восторге от завтрашнего финала», — написал Медведев в твиттере.
Стоит отметить, что теперь в финале турнира Медведеву будет противостоять Давид Гоффен из Бельгии.
Ранее японский теннисист не вышел на встречу турнира в Цинциннати из-за сильной рвоты.