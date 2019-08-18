Медведев поделился эмоциями от победы над Джоковичем

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Россиянин Даниил Медведев высказался о своем выходе в финал турнира в Цинциннати (США).

В полуфинале отечественный теннисист сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

«Какая невероятная ночь. Большое уважение Новаку Джоковичу. В восторге от завтрашнего финала», — написал Медведев в твиттере.

Стоит отметить, что теперь в финале турнира Медведеву будет противостоять Давид Гоффен из Бельгии.

Ранее японский теннисист не вышел на встречу турнира в Цинциннати из-за сильной рвоты.