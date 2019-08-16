Посадивший самолет в кукурузном поле пилот оказался болельщиком «Спартака»

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Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолёт «Аэробус А-321» на поле в Жуковском, рассказал о том, какие футбольные клубы ему симпатичны, передает «Первый канал».

«Конечно, воспользуюсь бессрочным абонементом на матчи «Урала». Я люблю футбол, с детства болельщик московского «Спартака». На тот момент «Урала» не было в высшей лиге. Помню, было 16 команд: киевское, тбилисское и минское «Динамо», «Металлист», «Спартак»…», — заявил командир самолета.

Летчик также отметил, что, поскольку он является жителем Свердловской области, он очень уважительно относится к «Уралу», но посещать матчи Российской премьер-лиги ему тяжело ввиду специфики работы.

Юсупов спас жизни более 200 человек после того, как, столкнувшись со стаей чаек, приземлился на кукурузном поле, которое находилось на расстоянии километра от взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о том, что думает по поводу победы его команды над «Туном» со счетом 2:1 в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.