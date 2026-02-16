Российского бойца MMA будут судить за осквернение памятника

Бойца ММА Исмаилова, устроившего «спарринг» с памятником в Москве, будут судить

Бойца смешанных единоборст (MMA) Заура Исмаилова будут судить после того, как он выложил видео со «спарингом» с памятником ветеранам МЧС, передает РИА Новости.

Исмаилов обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение расположенных на территории Российской Федерации памятников, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы).

Исмаилов полностью признал свою вину. Сейчас обвиняемый содержится под стражей.

5 декабря Исмаилов показал серию ударов рядом со статуей, которая находится в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. За этот поступок он получил критику в соцсетях, после чего удалил видеозапись. 6 декабря стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе уголовного расследования дела в отношении бойца ММА

Исмаилов имеет в своем послужном списке один бой в лиге «Кулак», в котором он уступил Дастану Ташболотову.

Ранее стало известно о том, что Александру Бастрыкину доложат о деле бойца MMA, устроившего «спарринг» с памятником.