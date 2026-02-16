Размер шрифта
В МИД России рассказали о диалоге с США для освобождения заключенных

Рябков: Россия и США ведут постоянный диалог по теме заключенных
Roman Naumov/Global Look Press

Вопрос находящихся в заключении в США соотечественников постоянно присутствует в диалоге между Москвой и Вашингтоном, заявил заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в прошлом имеем целый ряд примеров успешного решения этой задачи», — отметил дипломат.

По его словам, данный вопрос находится в фокусе внимания российских профильных структур и внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что МИД прилагает все усилия, которые будут продолжены, чтобы приблизить момент, когда это дело благополучно разрешится «в нашу пользу и в пользу соотечественника».

В ноябре глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США обсудили возможность проведения очередного обмена заключенными. Он подчеркнул, что встречался с официальными лицами США и членами команды президента Дональда Трампа по данному вопросу.

Ранее российский суд добавил срок бывшему морпеху США.
 
