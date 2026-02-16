В Узбекистане решили максимально ужесточить наказание для педофилов

В Узбекистане до конца 2026 года планируется ввести пожизненное лишение свободы за педофилию и ужесточить наказания за насилие в отношении женщин и детей. Эти изменения предусмотрены госпрограммой, которую утвердил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщается на его сайте.

«Были поддержаны такие инициативы, как ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и детей, введение пожизненного лишения свободы за педофилию, <...> вывод сферы противодействия коррупции на новый уровень, а также внедрение института присяжных заседателей в уголовное судопроизводство», — говорится в пресс-релизе администрации президента Узбекистана.

Вести дела о сексуальном насилии над несовершеннолетними будут специальные следователи прокуратуры, а рассматривать их в суде — судьи, которые пройдут предварительную подготовку.

Кроме того, в Узбекистане планируется ввести административную ответственность за организацию помолвки не достигших брачного возраста подростков и пропаганду таких браков. Эта и другие перечисленные меры должны начать действовать с апреля.

В основу госпрограммы развития республики на 2026 год легли тезисы из ежегодного послания главы республики народу и парламенту, оглашенного в декабре. В январе проект документа был опубликован для общественного обсуждения, с ним ознакомились более 5 млн интернет-пользователей. До конца 2026 года в рамках госпрограммы запланирована разработка проектов более 70 нормативно-правовых актов, создающих правовую базу для стратегических реформ.

Ввести пожизненный срок для педофилов в Узбекистане предложила депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Дильноза Азизова после резонансного случая в Намаганской области, где ранее судимый за сексуальные преступления и вышедший из колонии раньше срока мужчина изнасиловал семилетнюю родственницу.

Ранее в Казахстане решили кастрировать осужденных педофилов за полгода до освобождения.