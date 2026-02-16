Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Узбекистане решили максимально ужесточить наказание для педофилов

Администрация Мирзиёева: в Узбекистане введут пожизненные сроки за педофилию
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Узбекистане до конца 2026 года планируется ввести пожизненное лишение свободы за педофилию и ужесточить наказания за насилие в отношении женщин и детей. Эти изменения предусмотрены госпрограммой, которую утвердил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщается на его сайте.

«Были поддержаны такие инициативы, как ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и детей, введение пожизненного лишения свободы за педофилию, <...> вывод сферы противодействия коррупции на новый уровень, а также внедрение института присяжных заседателей в уголовное судопроизводство», — говорится в пресс-релизе администрации президента Узбекистана.

Вести дела о сексуальном насилии над несовершеннолетними будут специальные следователи прокуратуры, а рассматривать их в суде — судьи, которые пройдут предварительную подготовку.

Кроме того, в Узбекистане планируется ввести административную ответственность за организацию помолвки не достигших брачного возраста подростков и пропаганду таких браков. Эта и другие перечисленные меры должны начать действовать с апреля.

В основу госпрограммы развития республики на 2026 год легли тезисы из ежегодного послания главы республики народу и парламенту, оглашенного в декабре. В январе проект документа был опубликован для общественного обсуждения, с ним ознакомились более 5 млн интернет-пользователей. До конца 2026 года в рамках госпрограммы запланирована разработка проектов более 70 нормативно-правовых актов, создающих правовую базу для стратегических реформ.

Ввести пожизненный срок для педофилов в Узбекистане предложила депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Дильноза Азизова после резонансного случая в Намаганской области, где ранее судимый за сексуальные преступления и вышедший из колонии раньше срока мужчина изнасиловал семилетнюю родственницу.

Ранее в Казахстане решили кастрировать осужденных педофилов за полгода до освобождения.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!