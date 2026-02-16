Министру ГО и ЧС Кубани предъявили обвинения

Исполняющему обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергею Штрикову предъявили обвинения в превышении полномочий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани в Telegram-канале.

«Октябрьский районный суд г. Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Штрикова, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Штриков во время работы на посту министра решил отменить итоги ранее проведенного аукциона на приобретение и монтаж быстровозводимого модульного здания пожарного депо, в связи с чем поручил подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях. По итогам повторных торгов победителем стала организация, чьи интересы лоббировал чиновник.

Штрикова задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю 16 февраля.

