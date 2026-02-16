Подростки провалились под лед на озере в Ставрополье и попали на видео

В Ставрополье подростки провалились под лед на озере

В Ставрополье очевидцы спасли подростков, провалившихся под лед. Об этом сообщает Stavropol.Media.

Инцидент произошел в городе Кисловодске. По словам очевидца, который сам провалился в воду, когда пытался помочь, один из мальчиков смог выбраться самостоятельно. Другие неравнодушные граждане нашли доску, с помощью которой ставшая свидетельницей случившегося девушка помогла второму подростку выбраться из воды, а затем отвезла его домой на своей машине.

Пока одни прохожие пытались спасти тонущих своими силами, другие вызвали на место спасателей. Процесс вызволения одного из мальчиков из полыньи попал на видео. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

До этого лыжник провалился под лед в Карелии и не выжил. Спасатели достали мужчину и передали его полиции.

Ранее ребенок получил травмы, провалившись в дыру в нижегородском детском центре.