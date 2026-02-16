Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Подростки провалились под лед на озере в Ставрополье и попали на видео

В Ставрополье подростки провалились под лед на озере

В Ставрополье очевидцы спасли подростков, провалившихся под лед. Об этом сообщает Stavropol.Media.

Инцидент произошел в городе Кисловодске. По словам очевидца, который сам провалился в воду, когда пытался помочь, один из мальчиков смог выбраться самостоятельно. Другие неравнодушные граждане нашли доску, с помощью которой ставшая свидетельницей случившегося девушка помогла второму подростку выбраться из воды, а затем отвезла его домой на своей машине.

Пока одни прохожие пытались спасти тонущих своими силами, другие вызвали на место спасателей. Процесс вызволения одного из мальчиков из полыньи попал на видео. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

До этого лыжник провалился под лед в Карелии и не выжил. Спасатели достали мужчину и передали его полиции.

Ранее ребенок получил травмы, провалившись в дыру в нижегородском детском центре.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!