Российский футболист погиб в зоне СВО

Федерация футбола города Евпатории сообщила на своей странице в ВК, что в зоне СВО погиб футболист Сергей Петров.

«В июне 2025 года принял решение уйти на СВО добровольцем, попал в штурмовую бригаду на Покровское направление. С последнего штурма он не вернулся», — говорится в сообщении.

Петров привлекался к играм за молодежную сборную Украины. Также играл в Первой лиге Украины. В 2022 году вернулся в Крым, поиграв в «Алустоне» из Алушты. Также он играл в Узбекистане, но завершил карьеру после травмы.

24 июля 2025 года призер всероссийских легкоатлетических соревнований, мастер спорта Евгений Катунин погиб в зоне СВО. Ему принадлежит рекорд региона на дистанции 110 метров с барьерами. В 2021 году он получил звание мастера спорта России.

Спустя несколько месяцев после начала СВО Катунин принял решение участвовать в операции.

Ранее бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО.