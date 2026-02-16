Размер шрифта
Легенда сборной Канады: позор, что Россию не допустили на Олимпиаду

Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший нападающий сборной Канады, член Зала хоккейной славы Фил Эспозито выступил против недопуска российских хоккеистов на Олимпиаду, передает ТАСС.

»«Это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпиаде в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», — сказал Эспозито.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Уже известно, что Россия пропустит чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

Ранее стал известен состав участников плей-офф олимпийского хоккейного турнира.
 
